17 июля в Туле без электричества останутся десятки домов. Фото: Алексей ФОКИН.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 8:30 до 16:30 - ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, 15-17, 19; ул. Советская, 67, 71, 73; ул. Никитская, 1-7; ул. Р. Люксенбург, 3;

с 9:00 до 16:00 - ул. Кауля, 7 к. 1, 2, 3, 4; 5 к. 1, 2, 3; 3 к. 3; 7, 9, 16, 10, 12; 9 к. 3; ул. Н. Волоховская, 22-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.), 51-58, 61-64, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-е, 1-д, 2, 3, 4, 22-а, 22-в, 41-а, 42-а, 65, 67; п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.); Орловское ш., 45-59-а (нечётн.); ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); ул. Калинина, 15-27; ул. Железнодорожная, 1-17; ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а; ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.); ул. Кирова, 31;

с 9:30 до 14:00 - пр-т. Ленина 28, 28-б, 30, 32, 34; ул. Каминского, 23, 23-а, 27, 33; ул. Ф. Энгельса, 14/1, 14/2, 14-а, 49 (Палатки).