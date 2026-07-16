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НовостиОбщество16 июля 2026 13:54

Россельхознадзор аннулировал декларацию на 600 тонн пшеницы тульской компании

В протоколах испытаний не указали место отбора проб и данные об использовании химикатов
Михаил КОРЕНЮГИН
Россельхознадзор аннулировал декларацию на 600 тонн пшеницы тульской компании.

Россельхознадзор аннулировал декларацию на 600 тонн пшеницы тульской компании.

Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверило ЗАО "Салют" из Веневского района. Специалисты выявили нарушения при оформлении декларации о соответствии на партию пшеницы весом 600 тонн.

Документ был выдан на основе протоколов испытаний, в которых отсутствовало место отбора образцов зерна. Это не позволяет подтвердить, что проверка проводилась именно для этой партии. Кроме того, в документах не было информации о применении пестицидов и агрохимикатов.

По результатам проверки в июле 2026 года ведомство признало декларацию недействительной. Компании выдали предостережение о недопустимости нарушения законодательства.