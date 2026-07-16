В Туле оштрафовали четырех водителей за парковку под запрещающими знаками. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административные расследования по фактам нарушений правил дорожного движения, опубликованных в интернете.

По результатам проверок были установлены водители, проигнорировавшие требования дорожных знаков. 25 июня 2026 года на улице Советской в Туле водители автомобилей «Форд Транзит», «Фольксваген Тигуан», «Лада Ларгус» и «Рено Дастер» нарушили правила остановки и стоянки.

В отношении всех виновников вынесены постановления об административных правонарушениях по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ. Каждому из нарушителей назначен административный штраф в размере 2250 рублей.