В Киреевске проверят ветеринарный завод из-за жалоб на неприятный запах. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура начала проверку АО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод». Поводом для надзорных мероприятий стали многочисленные жалобы местных жителей на сильный и стойкий неприятный запах.

В ходе инспекции сотрудники ведомства осмотрели территорию предприятия и запросили всю документацию, связанную с соблюдением экологических норм и природоохранной деятельностью. К работе также привлекли профильных специалистов. Они провели замеры качества атмосферного воздуха не только в самом городе Болохово, но и в близлежащих населенных пунктах, включая Старую Вьевку, Трудовой и Трушкино.

По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования, если факты нарушений экологического законодательства будут подтверждены.