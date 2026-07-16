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НовостиОбщество16 июля 2026 9:59

Чиновники из Тулы заработали почти 319 миллионов рублей за полгода

Общий фонд оплаты труда муниципальных учреждений города за шесть месяцев превысил 6,6 миллиарда рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Чиновники из Тулы заработали почти 319 миллионов рублей за полгода.

Чиновники из Тулы заработали почти 319 миллионов рублей за полгода.

Фото: Алексей ФОКИН.

Администрация города Тулы опубликовала на своем официальном сайте отчет о численности муниципальных служащих и расходах на оплату их труда по состоянию на 1 июля 2026 года. Согласно представленным данным, непосредственно в аппарате мэрии работают 403 муниципальных служащих. За первые шесть месяцев текущего года на выплату их заработной платы было направлено 318,6 миллиона рублей.

Помимо сотрудников самой администрации, в отчете приведена информация о работниках подведомственных учреждений. В эту категорию входят специалисты организаций сферы образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Общая численность таких работников в Туле составляет 16,2 тысячи человек.

На выплату заработной платы всем этим сотрудникам муниципальных учреждений за первое полугодие 2026 года город направил значительные средства. Общий объем расходов на эти цели составил 6,6 миллиарда рублей.