В Туле на улице Тургеневской автоледи на машине Haval сбила девочку на электросамокате. Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на улице Тургеневской вечером 15 июля произошло ДТП с участием СИМ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 55-летняя женщина, управляя автомобилем Haval M6, при выезде с прилегающей территории совершила столкновение со средством индивидуальной мобильности, за рулем которого находилась 13-летняя девочка, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.