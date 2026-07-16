Нетрезвого скутериста без прав задержали в Кимовске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Кимовский районный суд поступило уголовное дело мужчины, повторно обвиняемого в управлении скутером в состоянии опьянения.

17 мая тот, находясь в поселке Епифань Кимовского района в нетрезвом виде сел за руль скутера без водительского удостоверения и был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. В ходе общения с инспектором у него выявили признаки опьянения, что и подтвердило проведенное освидетельствование.

При этом ранее мужчина уже задерживался за пьяную езду. Тогда ему назначили 400 часов обязательных работ и лишили права управления на срок 2,5 года. Так что на этот раз его будут судить за рецидив и по уголовной статье, что предусматривает, в том числе, наказанием реальный срок лишения свободы.