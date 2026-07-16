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НовостиПроисшествия16 июля 2026 10:58

В Богородицке суд оштрафовал мужчину за растрату денег соцконтракта

35-летний житель потратил 350 тысяч рублей на личные нужды вместо развития бизнеса
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицке суд оштрафовал мужчину за растрату денег соцконтракта.

В Богородицке суд оштрафовал мужчину за растрату денег соцконтракта.

Фото: Алексей ФОКИН.

Богородицкий межрайонный суд Тульской области вынес приговор 35-летнему местному жителю. Его признали виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

Следствие установило, что в августе 2024 года мужчина, оформивший статус самозанятого, заключил социальный контракт для открытия собственного дела. Государство выделило ему 350 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования для автосервиса. Однако вместо развития бизнеса обвиняемый потратил все выделенные средства на личные нужды.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и в полном объеме возместил причиненный государству ущерб. Учитывая эти обстоятельства и позицию гособвинителя, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.