В стремлении наживы туляк заявил о ложном преступлении Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летнего мужчины, который обвиняется по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Так, в ноябре прошлого года мужчина приобрел мобильный телефон и оформил страховку на случай его хищения. В марте он потерял гаджет, однако этот случай не подпадал под условия страховой выплаты. Желая получить компенсацию, обвиняемый обратился в полицию с заявлением о краже телефона неизвестными лицами. Однако в ходе проверки правоохранители установили, что мужчина сообщил ложные сведения о противоправных действиях в отношении своего имущества.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.