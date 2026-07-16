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НовостиПроисшествия16 июля 2026 10:37

В стремлении наживы туляк заявил о ложном преступлении

Теперь он предстанет перед судом
Игорь КОПЫТОВ
В стремлении наживы туляк заявил о ложном преступлении

В стремлении наживы туляк заявил о ложном преступлении

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летнего мужчины, который обвиняется по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Так, в ноябре прошлого года мужчина приобрел мобильный телефон и оформил страховку на случай его хищения. В марте он потерял гаджет, однако этот случай не подпадал под условия страховой выплаты. Желая получить компенсацию, обвиняемый обратился в полицию с заявлением о краже телефона неизвестными лицами. Однако в ходе проверки правоохранители установили, что мужчина сообщил ложные сведения о противоправных действиях в отношении своего имущества.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.