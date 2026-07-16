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НовостиПроисшествия16 июля 2026 10:15

Жительница Тулы отдала мошенникам более 2 миллионов рублей

За сутки в регионе зафиксировано шесть случаев мошенничества на общую сумму свыше 3 миллионов рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тулы отдала мошенникам более 2 миллионов рублей.

Жительница Тулы отдала мошенникам более 2 миллионов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки в полицию Тульской области поступило шесть заявлений от жителей региона, ставших жертвами мошенников. Возраст пострадавших варьируется от 20 до 61 года. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 3 миллиона рублей.

Наиболее крупная потеря произошла с 61-летней жительницей Пролетарского округа Тулы. Неизвестные связались с ней через мессенджер и представились сотрудниками государственных ведомств. Злоумышленники заявили, что через счета женщины проводятся незаконные финансовые операции, связанные с финансированием террористических организаций.

Чтобы якобы предотвратить эти действия, аферисты убедили женщину передать деньги через курьера, который ждал ее в Серпухове. В результате доверчивая тулячка лишилась 2 миллионов 275 тысяч рублей.

По данному факту следственный отдел отдела полиции Пролетарский возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование.