В Туле перекроют проезд под Орловским путепроводом в ночь на 19 июля. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле временно ограничат движение транспорта под Орловским путепроводом. Ограничения затронут участок улицы Рязанской. Проезд закроют в ночь с 18 на 19 июля с 22:00 до 06:00. Причиной перекрытия станут плановые работы по реконструкции сооружения.

В это время движение всех видов транспорта на данном участке будет полностью закрыто. Легковые автомобили направят по специальным объездным маршрутам. Для грузовиков и крупногабаритной техники проезд организуют по второстепенным улицам. Информация об этих ограничениях уже внесена в систему «Росдормониторинг».

Водителей просят заранее учитывать эти изменения и планировать свои поездки, чтобы избежать пробок и неудобств.