Тулячка Анастасия Шиленкова - победитель Кубка Беларуси по плаванию Фото: Алексей ФОКИН.

В Минске проходит Открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию, собравший на водных дорожках 50-метрового бассейна РЦОП сильнейших атлетов Беларуси и представительную делегацию пловцов из России. Соревнования имеют статус отборочных для участия в предстоящем чемпионате мира на короткой воде в Пекине.

Воспитанница Училища олимпийского резерва Тульской области Анастасия Шиленкова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:32.40.

Подготовкой спортсменки занимается тренер Ольга Андреевна Попкова.