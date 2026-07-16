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НовостиСпорт16 июля 2026 9:31

Тулячка Анастасия Шиленкова - победитель Кубка Беларуси по плаванию

Она отличилась на дистанции 200 м брассом
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка Анастасия Шиленкова - победитель Кубка Беларуси по плаванию

Тулячка Анастасия Шиленкова - победитель Кубка Беларуси по плаванию

Фото: Алексей ФОКИН.

В Минске проходит Открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию, собравший на водных дорожках 50-метрового бассейна РЦОП сильнейших атлетов Беларуси и представительную делегацию пловцов из России. Соревнования имеют статус отборочных для участия в предстоящем чемпионате мира на короткой воде в Пекине.

Воспитанница Училища олимпийского резерва Тульской области Анастасия Шиленкова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:32.40.

Подготовкой спортсменки занимается тренер Ольга Андреевна Попкова.