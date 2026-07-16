В Туле на 30 суток закрыли кондитерский цех на улице Калинина. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело внеплановую проверку кондитерского цеха индивидуального предпринимателя Борониной А.С., расположенного на улице Калинина. Инспекторы выявили грубые нарушения санитарных правил, которые создают прямую угрозу здоровью потребителей.

В ходе осмотра выяснилось, что производство ведется в условиях нехватки помещений и оборудования. Сотрудники совмещали приготовление еды и уборку, а сырье хранилось с нарушениями. Инвентарь для работы с сырыми продуктами и готовыми изделиями не разделялся, что категорически недопустимо по правилам.

Специалисты также отобрали пробы готовой продукции для лабораторных исследований. Экспертиза показала, что выпечка не соответствует требованиям технических регламентов по показателям безопасности. На основании этих фактов Пролетарский районный суд Тулы принял решение приостановить деятельность цеха на 30 суток.