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НовостиОбщество16 июля 2026 8:04

Работавший по контракту с местной администрацией предприниматель через суд добился справедливости в Тульской области

Правда, лишь частично
Игорь КОПЫТОВ
Работавший по контракту с местной администрацией предприниматель через суд добился справедливости в Тульской области

Работавший по контракту с местной администрацией предприниматель через суд добился справедливости в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Одоевский межрайонный суд взыскал с администрации Одоевского муниципального района задолженность по трем договорам подряда. Так, индивидуальный предприниматель провел ряд заказанных местными властями ремонтов. Стоимость работ по договорам подряда составила 1 146 117,59 руб. Оплата предусматривалась после получения заказчиком подписанных сторонами актов приема-передачи. Однако в предусмотренные сроки работы заказчиком не оплачены, что привело к нарушению условий подряда.

Истец просил взыскать должок в полном объеме, однако, суд требования истца удовлетворил частично. С администрации Одоевского муниципального района в пользу предпринимателя взыскана задолженность только по двум договорам на сумму более 756 117,59 руб.

Заочное решение в законную силу не вступило.