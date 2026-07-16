Работавший по контракту с местной администрацией предприниматель через суд добился справедливости в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Одоевский межрайонный суд взыскал с администрации Одоевского муниципального района задолженность по трем договорам подряда. Так, индивидуальный предприниматель провел ряд заказанных местными властями ремонтов. Стоимость работ по договорам подряда составила 1 146 117,59 руб. Оплата предусматривалась после получения заказчиком подписанных сторонами актов приема-передачи. Однако в предусмотренные сроки работы заказчиком не оплачены, что привело к нарушению условий подряда.

Истец просил взыскать должок в полном объеме, однако, суд требования истца удовлетворил частично. С администрации Одоевского муниципального района в пользу предпринимателя взыскана задолженность только по двум договорам на сумму более 756 117,59 руб.

Заочное решение в законную силу не вступило.