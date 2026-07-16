Чемпион НБА Тимофей Мозгов провел мастер-класс для юных спортсменов в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

В многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» в Туле прошло важное событие для местных любителей баскетбола. Чемпион НБА и бронзовый призер Олимпийских игр Тимофей Мозгов провел открытый мастер-класс для воспитанников региональных спортивных школ.

Титулованный спортсмен лично показал юным игрокам упражнения по ведению мяча, технике бросков и тактическим приемам. После тренировки ребята смогли задать легенде баскетбола любые интересующие их вопросы.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся товарищеский матч. На паркете встретились команда ветеранов тульского баскетбола и сборная любителей, за которую также сыграл сам Тимофей Мозгов.

Завершился спортивный праздник автограф-сессией и общим фотографированием всех участников события.