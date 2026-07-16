В Туле на улице Советской высадят более 10 тысяч новых растений. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле продолжается создание зеленой инфраструктуры города. Работы ведутся по эскизам ландшафтных дизайнеров, которые определяют виды и необходимое количество растений.

В 2026 году на улице Советской от Красноармейского проспекта до улицы Сойфера планируют высадить более 10 тысяч зеленых насаждений. Оформление этой ландшафтной зоны началось еще в прошлом году, когда там высадили около 850 растений, включая хвойные и лиственные породы деревьев, кустарники и луговые травы.

В этом году работы продолжат в несколько этапов. Сначала, начиная с середины июля, специалисты удалят аварийные деревья. На данном участке выявлены лиственницы, каштаны и липы с признаками усыхания ветвей, повреждениями ствола, отхождением коры и следами вредителей. Некоторые деревья имеют наклон ствола, что создает угрозу падения при сильном ветре.

Взамен них вдоль улицы Советской высадят 77 хвойных и 31 лиственное дерево, а также 5300 лиственных кустарников. Дополнительно появится 4800 многолетних трав и цветов, среди которых будут 300 роз. Весь посадочный материал районированный и заранее отобран в профессиональных питомниках Тульской и Московской областей. Средний возраст деревьев составляет от 5 до 7 лет, они имеют развитую крону и закрытую корневую систему.