15 июля в Туле без электричества останутся жители Скуратовских поселков и центра города Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 227-а, 229; ул. Кауля, 7 к. 4; 5 к. 1, 2; 3 к. 3; 7, 9, 16, 10, 12; 9 к. 3;

с 9:00 до 17:00 - п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 12-а, 19, 25-37 (нечётн.), 47-а, 49, 53-69 (нечётн.), 73-91 (нечётн.), 56, 57-а, 75-а, 87-а; пр-зд Верхний, 3-9 (нечётн.); ул. Батищева, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в; пр-зд Батищева, 15-23 (нечётн.), 6-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.); пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а; пр-зд Средний, 2-10 (чётн.), 1-7 (нечётн.); п. Трудовой, 31-71 (нечётн.), 42-62 (чётн.); п. Восточный, 3-91, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 32-а, 36-а, 1, 2, 3, 23-в, 23-б, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а; п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 1, 20; ул. Кирова, 6-а, 2-б, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Центральная, 1-11, 29-39 (нечётн.), 8-28 (чётн.), 38, 40, 2; ул. Набережная, 1-14; д. Зимаровка; д. Тихвинка, 64, 65;

с 9:00 до 17:30 - ул. Советская, 69, 73; ул. Дзержинского, 10, 15, 15 к.1, 17; ул. Старониктская, 1.