В Туле на проспекте Ленина разобрали 90% старых трамвайных путей. Фото: Алексей ФОКИН.

Подрядчик начал капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина в конце июня. Работы ведутся на участке протяженностью 3,8 километра, который тянется от улицы Рязанской до Менделеевского поселка.

На сегодняшний день общая готовность объекта составляет около 20%. Строители уже разобрали 90% старой рельсошпальной решетки. Сейчас они готовят основание для укладки новых путей и засыпают щебеночный слой. Первые участки новой конструкции уже собраны, например, в районе дома 135 по проспекту Ленина.

По планам, полностью обновить трамвайные пути на этом участке должны к 1 сентября.