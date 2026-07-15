3,5 года за сбор и продажу конопли получил житель Кимовска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд Тульской области лишил свободы местного жителя на 3,5 года за два преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сначала мужчина, обнаружив в поле дикорастущую коноплю, собрал ее листья, верхушечные части и плоды-орешки. Он принес их в свою квартиру, высушил, измельчил и ссыпал в пакет. После чего договорился со своим знакомым о сбыте 1,1 грамма марихуаны. 14 апреля этого года он во дворе дома по ул. Первомайская Кимовска продал мужчине за 5 000 рублей наркотическое средство.

Приговором суда по совокупности преступлений кимовчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.