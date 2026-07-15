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НовостиОбщество15 июля 2026 14:09

Суд лишь частично удовлетворил моральный вред киреевчанки от побоев в Тульской области

Сумма составила десятую часть от запрошенной
Игорь КОПЫТОВ
Суд лишь частично удовлетворил моральный вред киреевчанки от побоев в Тульской области

Суд лишь частично удовлетворил моральный вред киреевчанки от побоев в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский районный суд частично удовлетворил иск местной жительницы о взыскании морального вреда за нанесенные ей травмы в ходе произошедшей с ответчиком ссоры в мае прошлого года. Тогда мужчина нанес ей телесные повреждения, которые в кровоподтек и ссадины и нравственные страдания. По этой причине она просила суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч руб.

В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что мужчина уж был оштрафован за свой поступок на 10 тысяч руб. А поскольку нанесенные травмы не лишили женщину возможности вести привычный образ жизни, с ответчика всего взыскано 70 тысяч руб., из которых: в пользу истца компенсация морального вреда в размере 30 тысяч руб. и судебные расходы по оплате юридической помощи в размере 37 тысяч руб., а в доход местного бюджета - государственная пошлина в размере 3 тысяч руб.

Решение в законную силу не вступило.