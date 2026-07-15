Ретрокинотеатр «Майский» в Туле вновь распахнул двери для зрителей Фото: Алексей ФОКИН.

Первый и единственный в Тульской области ретрокинотеатр, в котором демонстрируются картины, вошедшие в мировую коллекцию киношедевров, вновь готов принимать посетителей. Здесь прошло небольшое обновление, сделав пребывание в уютном зале еще приятнее.

Кроме ежедневных показов в «Майском» проводятся творческие встречи, мастер-классы, заседания киноклубов, мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам, недели показов фильмов известных российских кинокомпаний, киномарафоны, премьерные показы фильмов различных режиссеров и независимых киностудий с последующим их обсуждением.

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