Ретрокинотеатр «Майский» в Туле вновь распахнул двери для зрителей

Фото: Алексей ФОКИН.
Первый и единственный в Тульской области ретрокинотеатр, в котором демонстрируются картины, вошедшие в мировую коллекцию киношедевров, вновь готов принимать посетителей. Здесь прошло небольшое обновление, сделав пребывание в уютном зале еще приятнее.
Кроме ежедневных показов в «Майском» проводятся творческие встречи, мастер-классы, заседания киноклубов, мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам, недели показов фильмов известных российских кинокомпаний, киномарафоны, премьерные показы фильмов различных режиссеров и независимых киностудий с последующим их обсуждением.
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