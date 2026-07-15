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НовостиОбщество15 июля 2026 13:25

В Тульской области проверили качество молочной продукции на трех заводах

Специалисты взяли пробы на предприятиях «Спектр», «Кимовскмолпрод» и «Интермилк» для лабораторной экспертизы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области проверили качество молочной продукции на трех заводах.

В Тульской области проверили качество молочной продукции на трех заводах.

Фото: материалы пресс-служб.

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку соблюдения технических регламентов при производстве молочной продукции. Инспекторы посетили производственные площадки 3 компаний: ООО «Спектр», ООО «Кимовскмолпрод» и ООО «Интермилк». В ходе надзорных мероприятий специалисты осмотрели цеха и изучили техническую документацию предприятий. Для оценки качества и безопасности готовой продукции были отобраны образцы, которые уже направлены на лабораторную экспертизу. По итогам проверки и получения результатов анализов прокуратура примет решение о дальнейших действиях. В случае выявления нарушений законодательства к компаниям будут применены меры прокурорского реагирования.