В Тульской области проверили качество молочной продукции на трех заводах. Фото: материалы пресс-служб.

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку соблюдения технических регламентов при производстве молочной продукции. Инспекторы посетили производственные площадки 3 компаний: ООО «Спектр», ООО «Кимовскмолпрод» и ООО «Интермилк». В ходе надзорных мероприятий специалисты осмотрели цеха и изучили техническую документацию предприятий. Для оценки качества и безопасности готовой продукции были отобраны образцы, которые уже направлены на лабораторную экспертизу. По итогам проверки и получения результатов анализов прокуратура примет решение о дальнейших действиях. В случае выявления нарушений законодательства к компаниям будут применены меры прокурорского реагирования.