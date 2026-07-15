Выставка «Жизнь в искусстве» тульского художника Антона Чубакова откроется в Краеведческом музее. Фото: Алексей ФОКИН.

16 июля в 16:00 в Тульском государственном краеведческом музее откроется новая выставка известного местного художника Антона Чубакова под названием «Жизнь в искусстве».

Экспозиция включает три тематических раздела, раскрывающих разные грани творчества мастера, который работает в стиле русского импрессионизма. Первая часть посвящена духовным поискам и православию. Здесь представлены портрет Сергия Радонежского и пейзажи, запечатлевшие святые места России.

Второй раздел рассказывает о национальном образе. Его центральным элементом стала картина «Портрет Русский север. Сороки» с изображением девушки в традиционном костюме, а также изящные цветочные натюрморты, подчеркивающие любовь автора к народной культуре и природе.

Третий раздел представляет собой визуальный дневник странствий художника. Здесь собраны пейзажи, написанные под впечатлением от поездок по России, а также в Китай и Италию. Произведения Чубакова демонстрируют его мастерство в передаче света и цвета, позволяя зрителю уловить уникальный колорит разных уголков мира.

Работы будут доступны для просмотра до 6 сентября.

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