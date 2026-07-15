В Туле раскрыли серию из 30 краж кофе и шоколада. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники полиции в Туле раскрыли серию хищений из сетевых магазинов. По предварительным данным, к преступлениям причастен ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина целенаправленно похищал товары, делая основной упор на кофе и дорогостоящие кондитерские изделия.

На данный момент правоохранители установили причастность подозреваемого как минимум к 30 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного торговым сетям материального ущерба превысила 60 тысяч рублей.

По фактам хищений возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить другие возможные эпизоды преступной деятельности этого фигуранта.