В Тульской области выявили 478 нарушений правил маркировки товаров за полгода. Фото: Алексей ФОКИН.

В первом полугодии 2026 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжило контролировать соблюдение правил обязательной маркировки товаров. Специалисты проводили дистанционный мониторинг в Государственной информационной системе без прямого взаимодействия с магазинами. В результате проверок было выявлено 478 объектов розничной торговли, которые допускали нарушения при продаже товаров.

Среди основных нарушений значатся игнорирование разрешительного режима на кассах, повторные продажи товара с одним и тем же кодом, а также реализация продукции незарегистрированными участниками или с незарегистрированными кодами. Кроме того, фиксировались случаи продажи просроченной еды, передача недостоверных сведений в систему и нарушение государственных цен на табачную продукцию.

По итогам надзора всем нарушителям объявили предостережения о недопустимости подобных действий. Чаще всего проблемы возникали с молочной продукцией, где зафиксировали 128 нарушений, и с табачными или никотинсодержащими изделиями, где таких случаев было 108. Также нарушения выявили при продаже упакованной воды (62 случая), безалкогольных напитков и соков (37 случаев), пива (36 случаев) и товаров легкой промышленности (34 случая). Меньше нарушений зафиксировали при реализации обуви, сладостей, кормов для животных, бакалеи, велосипедов, парфюмерии, морепродуктов, консервов, антисептиков, бытовой химии, биологически активных добавок, медицинских изделий, шин, ветеринарных препаратов и растительного масла.

В отношении продавцов, которые проигнорировали предупреждения и допустили повторные нарушения, ведомство применило судебные меры защиты прав потребителей. В суд было направлено 105 исков о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга лиц. На данный момент суды уже рассмотрели часть дел и удовлетворили 80 исков в пользу надзорного органа.