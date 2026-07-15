Выставка работ Олега Закоморного и его дочери откроется в Выставочном зале. Фото: Алексей ФОКИН.

В Выставочном зале Тулы готовится к открытию новый проект, объединивший творчество заслуженного художника России Олега Закоморного и его дочери Ивы-Софии Ветренко-Закоморной. В экспозицию вошло порядка 50 произведений, раскрывающих разные грани их мастерства. Основное внимание уделено двум направлениям: графике и скульптуре.

Главными темами творчества Олега Закоморного стали анималистика, образ женщины и семейные ценности. Его бронзовые скульптуры отличаются особой воздушностью и кажущейся невесомостью. Отдельный блок графических работ посвящен балетному искусству, которое автор передает зрителю через изящество и волшебство движений. Произведения мастера широко известны и хранятся более чем в 40 музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях.

На выставке также представлены произведения начинающей, но уже проявившей свой талант дочери художника. Работы Ивы-Софии выделяются яркими контрастными цветами и готическими сюжетами, создавая интересный визуальный контраст с классической манерой отца.

Торжественное открытие экспозиции состоится 17 июля в 16:00. Выставка продлится до 17 августа.

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