В ДТП на улице Октябрьской в Туле пострадала девушка-мотоциклист. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Октябрьской ночью 14 июля произошло ДТП. Там примерно в 00:05 столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 49-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus РХ270, при повороте налево не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с мотоциклом Honda CBR400, под управлением 24-летней девушки, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель двухколесного транспорта. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.