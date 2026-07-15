20 туляков из весеннего призыва направлены в научно-производственную роту Фото: Алексей ФОКИН.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов доложил об итогах весеннего призыва. По его словам, призывная кампания прошла в соответствии со всеми требованиями. В Тульской области план выполнен в полном объеме.

Большинство тульских призывников проходят службу в Московском военном округе. Наибольшее количество ребят пройдут воинскую службу в воинских частях сухопутных и воздушно-десантных войск, а также в воздушно-космических силах. 20 призывников направлено в тульскую научно-производственную роту и 8 человек - в научную роту технополиса «Эра».