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НовостиОбщество15 июля 2026 10:33

20 туляков из весеннего призыва направлены в научно-производственную роту

В регионе подвели итоги призывной кампании
Игорь КОПЫТОВ
20 туляков из весеннего призыва направлены в научно-производственную роту

20 туляков из весеннего призыва направлены в научно-производственную роту

Фото: Алексей ФОКИН.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов доложил об итогах весеннего призыва. По его словам, призывная кампания прошла в соответствии со всеми требованиями. В Тульской области план выполнен в полном объеме.

Большинство тульских призывников проходят службу в Московском военном округе. Наибольшее количество ребят пройдут воинскую службу в воинских частях сухопутных и воздушно-десантных войск, а также в воздушно-космических силах. 20 призывников направлено в тульскую научно-производственную роту и 8 человек - в научную роту технополиса «Эра».