Туляков приглашают на квест «Великие фразы Толстого» в Крапивну Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в сквере Музея Земства и градостроительной истории в селе Крапивна Щекинского района пройдет второе событие серии «Крапивна. Летний сезон». В 14:00 от туристского информационного центра стартует квест «Великие фразы Толстого». Участникам предстоит прогуляться по местным достопримечательностям и, выполняя задания, собрать из отдельных слов знаменитую цитату Льва Толстого.

В 15:00 в самом Музее Земства откроется ретро-костюмерная, где можно будет примерить исторические костюмы и сфотографироваться в них.

В 16:00 в сквере Музея Земства состоится музыкальный «Крапивник» с тульской группой «7ПАТРОН».

Вход свободный.

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