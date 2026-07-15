Тульская предпринимательница предстанет перед судом за гибель человека от угарного газа. Фото: Алексей ФОКИН.

В прокуратуре Пролетарского округа Тулы утвердили обвинительное заключение в отношении 52-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло смерть человека.

По версии следствия, с декабря 2025 года по март 2026 года директор коммерческой организации, занимающейся обслуживанием газового оборудования, не обеспечила проверку дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах. Это нарушение привело к скоплению угарного газа в одной из квартир дома 13 по улице Щегловская Засека. В результате 10 марта 2026 года там погибла 52-летняя жительница Тулы.

Уголовное дело уже направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.