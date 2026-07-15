Три пары обуви украла из магазина криминальная парочка в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Днем 28 марта мужчина и женщина в магазине, расположенном в ТЦ «Талисман» в Узловой, неплохо поживились. Дама подобрала для себя женские ботинки стоимостью 3499 рублей, которые обула, оставив свои торговом зале. Также женщине приглянулись слипоны стоимостью 1699 рублей, которые парочка скрыла под надетой на мужчину курткой. В свою очередь тот подобрал мужские кеды стоимостью 2699 рублей, которые также спрятал. Убедившись в том, что за их совместными преступными действиями никто не наблюдает, подсудимые с похищенным товаром скрылись. Стоимость добычи составила 7 897 рублей.

На суде узловчане вину в совершении преступления признали, в содеянном раскаялись. Приговором им назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому. Вещдоки вернули в магазин.

Приговор суда в законную силу не вступил.