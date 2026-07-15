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НовостиОбщество15 июля 2026 8:43

Новый беговой центр откроется в Центральном парке Тулы осенью

Строительство объекта уже активно ведется
Михаил КОРЕНЮГИН
Новый беговой центр откроется в Центральном парке Тулы осенью.

Новый беговой центр откроется в Центральном парке Тулы осенью.

Фото: Алексей ФОКИН.

Осенью 2026 года на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова в Туле начнет работу новый беговой центр. В настоящее время строительство объекта уже активно ведется. Рабочие полностью обустроили основание здания и сейчас занимаются монтажом металлоконструкций.

К моменту открытия в центре будут оборудованы современные раздевалки и душевые, а также предусмотрены специальные пространства для проведения тренировок и лекций. На прилегающей территории появятся дополнительные площадки для занятий спортом и активного отдыха.

Главной особенностью нового объекта станет его доступность для всех горожан, так как посещать беговой центр и пользоваться его инфраструктурой можно будет совершенно бесплатно.