Фотоловушка в «Тульских засеках» запечатлела лисиц в барсучьей норе. Фото: Алексей ФОКИН.

Национальный парк «Тульские засеки» опубликовал новые видеозаписи с фотоловушки, установленной возле барсучьего городища. В объектив камеры попали не только сами хозяева подземного жилища, но и лисицы. У этого явления есть вполне научное объяснение, не связанное с воспитанием чужих детенышей.

Барсуки считаются одними из лучших землекопов в животном мире. Они строят сложные подземные системы с множеством ходов и камер. Такие норы могут существовать десятилетиями, так как новые поколения животных постоянно их обновляют и расширяют. Однако эти удобные жилища часто привлекают и других лесных обитателей.

Нередко барсучьи норы занимают лисицы или енотовидные собаки, иногда даже вытесняя законных владельцев. Лисицы известны своей неаккуратностью и часто выживают чистоплотных барсуков, устраивая в норе привычный для себя беспорядок из остатков еды и отходов. Вынести такое соседство хозяева обычно не могут. При этом ученым известны и случаи мирного сосуществования, когда лисы и барсуки живут в разных частях одной большой норы. Иногда рыжая гостья просто временно занимает жилище, пока его владелец отдыхает в другом укрытии.