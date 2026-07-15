Водоканал сбрасывал стоки в приток реки Шиворонь в Узловой Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Узловский районный суд обязал МКП «Узловский Водоканал» прекратить сброс канализационных стоков в ручей – приток реки Шиворонь.

Было установлено, что из канализационного колодца централизованной системы поселка Дубовка Узловского района, расположенного на расстоянии приблизительно 200 метров в направлении на северо-запад от дома № 41 по ул. Полевая, зафиксирован сброс неочищенных сточных вод мутного цвета с фекальным запахом на местность и в ручей-приток реки Шиворонь. Проведенные исследования показали высокий уровень загрязнения по фосфору, аммиаку и аммоний-иону.

Суд обязал МКП «Узловский Водоканал» прекратить сброс канализационных стоков в данном месте, что должно привести к очищеннию воды в ручье.

Решение в законную силу не вступило.