В Туле суд взыскал с компании более 4 млн рублей в пользу бывших сотрудников. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Советского округа Тулы проверила деятельность ООО «ПСК» после того, как туда поступила коллективная жалоба от уволившихся сотрудников.

Проверка показала, что с ноября 2025 года по май 2026 года руководство фирмы накопило долги по зарплате перед девятью специалистами. Общая сумма невыплат превысила 3 миллиона рублей. При увольнении людям не сделали окончательный расчет, не компенсировали неиспользованный отпуск и не выплатили деньги за задержку заработной платы.

Чтобы защитить права пострадавших, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании долгов, компенсационных выплат и морального вреда. Судебная инстанция полностью поддержала позицию прокуратуры. В итоге с компании постановили взыскать в пользу бывших работников общую сумму, превышающую 4 миллиона рублей.