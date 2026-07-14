Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Щекино. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура города Щекино организовала проверку по факту взрыва бытового газа, который произошел днем в многоквартирном жилом доме на улице Пионерской.

По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси случился в одной из квартир на 5 этаже, в результате чего обрушилась межквартирная перегородка. В результате происшествия никто не пострадал. На место событий выехала исполняющая обязанности прокурора города Кристина Новикова. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании внутриквартирного газового оборудования. Также проверят действия ответственных лиц, включая своевременность проведения регламентных работ и технического обслуживания.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.