14 июля в Туле без электричества останутся жители Криволучья и поселка Горелки Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 60, 62, 46-а, 46; ул. Кауля, 7 к. 1, 2, 3; 5 к. 1, 2, 3; 3 к. 1; 7, 16, 10; 9 к. 3; пр-д Тимирязева, 1;

с 9:00 до 16:30 - ул. Революции, 6; ул. Демонстрации, 8; ул. Ленина, 15,24, 26; Бр. Жабровых, 1, 2,4; Красноармейский пр-кт, 5;

с 9:00 до 17:00 - ул. Черниковский пер., 1, 1-а; ул. Металлистов, 15 лит. А, 17 лит. А, А1, 19, 23; 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а; ул. Казанская, 1-5 (нечётн.);

с 9:00 до 17:30 - ул. Галкина, 31, 31-а, 33; ул. Дегтярёва, 87; ул. Октябрьская, 87, 83, 89, 93-95; ул. Максимовского, 4; п. Горелки: ул. Заречная, 1-45, 31-б; ул. Низинная,1-33;

с 12:00 до 15:00 - ул. Макаренко, 1-а, 3-в; ул. Болдина, 100, 102; ул. Белкина, 26, 34.