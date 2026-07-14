Подозреваемых в вымогательстве задержали в Новомосковске Тульской области

Подозреваемых в вымогательстве денежных средств задержали в Новомосковске Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

По предварительным данным, 9 мая текущего года в Новомосковске трое злоумышленников, применив насилие, требовали у 31-летнего жителя Тулы 100 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 25-летний местный житель, ранее судимый за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбой, 39-летний житель микрорайона Северо-Задонск города Донского, а также ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летний житель микрорайона Сокольники.

Злоумышленники признались в преступлении. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства - мобильные телефоны, предмет, похожий на пистолет и бейсбольная бита.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время все трое фигурантов задержаны. Сотрудники полиции устанавливают всех обстоятельства произошедшего.