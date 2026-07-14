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НовостиОбщество14 июля 2026 14:07

При сносе складов в Тульской области обнаружили более 7 килограммов ртути

При сносе складов в Тульской области обнаружили более 7 килограммов ртути
Михаил КОРЕНЮГИН
При сносе складов в Тульской области обнаружили более 7 килограммов ртути.

При сносе складов в Тульской области обнаружили более 7 килограммов ртути.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области при сносе старых складских помещений специалисты обнаружили более 7 килограммов ртути. Об этом сообщает региональное Управление противопожарной службы.

Внутри рушащихся стен здания были найдены игнитроны, которые представляют собой электрические вентили, содержащие токсичный металл.

По сигналу прокуратуры на место происшествия оперативно прибыла химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты изъяли 31 игнитрон, в каждом из которых содержалось по 240 граммов ртути. В общей сложности при разборке построек было обнаружено 7,2 килограмма опасного вещества.

Весь изъятый металл теперь предстоит безопасно утилизировать. На данный момент опасные игнитроны находятся под строгим контролем профильных специалистов, что позволяет исключить любую угрозу для здоровья людей и окружающей среды.