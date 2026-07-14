«Сатаниста» из Куркинского района Тульской области отправили лечиться у психиатра Фото: Алексей ФОКИН.

34-летний житель Тулы в ночь на 12 апреля во время крестного хода, посвященного празднованию православного праздника «Пасха», надел на голову заранее приобретенную маску с ликом «Сатаны». Он зашел в ней на территорию прихода Михаило-Архангельского храма, расположенного в Куркинском районе Тульской области. При этом мужчина демонстрировал пренебрежительное отношение к посетителям и работникам храма, публично выкрикивал фразы, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Согласно ч. 2 ст. 148 УК РФ туляку грозил крупный траф или даже тюремный срок до трех лет. Однако заключением комиссии врачей–психиатров было установлено, что лицо, совершившее общественно-опасное деяние страдало и страдает в настоящее время заболеванием, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Постановлением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности, и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.