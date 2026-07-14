Туляк оплатил штрафы ГИБДД ради отпуска за границей. Фото: Алексей ФОКИН.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области на исполнении находилось 23 исполнительных производства. Их общая сумма превышала 20 тысяч рублей.

Должником оказался 25-летний местный житель, который систематически уклонялся от оплаты штрафов ГИБДД за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Молодой человек долгое время игнорировал требования о погашении задолженности.

В соответствии с законодательством судебный пристав вынес постановление об ограничении права неплательщика на выезд за пределы Российской Федерации.

Молодой человек в кратчайшие сроки погасил всю задолженность в полном объеме. После поступления средств ограничительные меры были сняты, и теперь он может беспрепятственно отправиться на отдых.