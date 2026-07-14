В Туле внесли изменения в ограничение движения транспорта из-за забега «Ночная Тула» Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с корректировкой плана проведения забега «Ночная Тула» в городе внесены изменения в ранее утвержденные ограничения движения транспорта. Новые правила будут действовать в Центральном и Советском округах с 17 по 19 июля.

С 00:00 17 июля до 10:00 19 июля на парковочном пространстве площади Ленина будут полностью запрещены остановка и стоянка автомобилей. В историческом центре города запрет на остановку и стоянку будет действовать с 00:00 17 июля до 02:30 19 июля. Движение транспорта в этой зоне ограничат с 15:00 18 июля до 02:30 19 июля. Эти правила коснутся улицы Менделеевской от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади, улиц Благовещенской и Союзной, а также Благовещенского, Союзного, Черниковского и Денисовского переулков.

Ограничения также затронут парковочные места у домов №3 и №5 по улице Советской, участок улично-дорожной сети от Черниковского переулка до улицы Советской и улицы Революции и Фридриха Энгельса от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади.

На участке улицы Советской от улицы Фридриха Энгельса до улицы Тургеневской и на проспекте Ленина от улицы Советской до улицы Агеева остановка и стоянка будут запрещены с 00:00 17 июля до 02:30 19 июля. Непосредственно движение транспорта здесь перекроют с 21:30 18 июля до 02:30 19 июля.

При этом часть ранее запланированных ограничений отменена. Автомобилисты смогут свободно проезжать по улице Мосина на участке от улицы Советской до дома №10, по улице Лейтейзена от улицы Коминтерна до улицы Мосина и по улице Фрунзе от улицы Коминтерна до улицы Мосина.

Общественный транспорт в период с 21:30 18 июля до 02:30 19 июля будет курсировать по измененным маршрутам с объездом закрытых участков через второстепенные улицы.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки и обращать внимание на временные дорожные знаки.