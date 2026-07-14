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НовостиОбщество14 июля 2026 12:42

В Щекино восстанавливают многоквартирный дом, пострадавший от атаки беспилотника

Все коммуникации в здании уже восстановлены, а большинство жильцов вернулись в свои квартиры
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекино восстанавливают многоквартирный дом, пострадавший от атаки беспилотника.

В Щекино восстанавливают многоквартирный дом, пострадавший от атаки беспилотника.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле обсудили ход восстановительных работ в многоквартирном доме в Щекино. Здание получило повреждения 12 июля в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Тогда были разрушены кровля и потолочное перекрытие только в одной квартире. Пострадавших в результате инцидента нет, других разрушений в доме не зафиксировано.

На месте происшествия сразу начала работу оперативная группа, а администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения. К настоящему моменту все жильцы, кроме владельцев поврежденной квартиры, уже вернулись в свое жилье. Водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение во всем доме полностью восстановлены, за исключением той самой квартиры, которая пострадала от удара.

В настоящее время уже определена подрядная организация, которая займется восстановительными работами. Специалисты закупают все необходимые строительные материалы. В ближайшее время строители приступят к ремонту кровли и восстановлению поврежденной квартиры, чтобы вернуть ее в надлежащее состояние.