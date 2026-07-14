15 июля в Зареченском округе Тулы будет организована раздача воды Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июля в Зареченском округе с 8 утра и до полуночи будет пониженное давление холодной воды из-за того, что на Обидимо-Упкинском водозаборе запланированы профилактические работы в связи с подготовкой к работе в зимних условиях.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды из автомобиля с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Ключевая, 67 и Московское шоссе, 2. Также воду будут выдавать из киосков «Ключ Здоровья» на пересечении ул. Ствольная с М. Горького, 37, ул. Октябрьская, 203, ул. Пузакова, 74, ул. Максимовского, 4, ул. Октябрьская улица, 221, к. 1/1, ул. Арсенальная пересечение с ул. Галкина, 20, ул. Луначарского, 9.