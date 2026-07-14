Конфисковали автомобиль у повторно остановленного пьяным за рулем жителя Дубенского района Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

29-летний житель Дубенского района 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащим ему автомобилем марки ВАЗ-21124 по улице Первомайская в поселке Дубна, где он был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

С учетом позиции государственного обвинителя и наличия рецидива его приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Автомобиль марки ВАЗ-21124, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.