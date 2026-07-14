Три первых места завоевали тульские спортсмены на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 12 июля в подмосковной Коломне на акватории реки Коломенки прошли чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных радиоуправляемых моделей. В главных стартах страны приняли участие более 150 сильнейших спортсменов из 22 регионов России - от Калининграда и Камчатки до Татарстана и Кузбасса. За победу боролись свыше 70 юношей и более 80 взрослых спортсменов.

Сборная Тульской области завоевала третье общекомандное место первенства России. В личном зачете отличился Дмитрий Литвинов (класс FSR-E) и Андрей Желтов (класс F3E FPV и класс F3Е).