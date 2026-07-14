Украла продукты и алкоголь из супермаркета жительница Ясногорска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Днем 2 мая женщина, находясь в помещении торгового зала магазина «Пятерочка», собрала в корзинку 4 шампуня, 2 бальзама для волос, 5 дезодорантов, 4 геля для душа, 2 банки пива, 1 бутылку водки, 8 батонов колбасы, пачку чипсов, пену для бритья, упаковку влажных салфеток, бутылку воды, 2 уходовых набора для тела и, убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, переложила все в имеющийся при себе пакет. После этого, минуя кассовую зону, вышла, не оплатив товар.

В результате действий магазину бал причинен материальный ущерб на общую сумму 16 264 рублей.

На суде воришка вину признала, раскаялась в содеянном. Приговором ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.