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НовостиОбщество14 июля 2026 8:25

Оштрафовали открывшую дело без официального объявления о начале жительницу Донского Тульской области

Нарушение выявил Роспотребнадзор
Игорь КОПЫТОВ
Оштрафовали открывшую дело без официального объявления о начале жительницу Донского Тульской области

Оштрафовали открывшую дело без официального объявления о начале жительницу Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

За предпринимательскую деятельность без представления уведомления о ее начале оштрафовали женщину на 7 тысяч рублей. В январе этого года она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. По данным Роспотребнадзора в начале марта был пробит первый чек с применением контрольно-кассовой техники, но уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Управление Роспотребнадзора не было предоставлено.

На судебном заседании женщина вину признала. В результате ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.