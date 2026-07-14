Оштрафовали открывшую дело без официального объявления о начале жительницу Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

За предпринимательскую деятельность без представления уведомления о ее начале оштрафовали женщину на 7 тысяч рублей. В январе этого года она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. По данным Роспотребнадзора в начале марта был пробит первый чек с применением контрольно-кассовой техники, но уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Управление Роспотребнадзора не было предоставлено.

На судебном заседании женщина вину признала. В результате ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.