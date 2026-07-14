Сотрудница маркетплейса обокрала своего работодателя в Новрмосковске Тульской области

Сотрудница маркетплейса обокрала своего работодателя в Новмосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Та, работая в должности менеджера в пункте выдачи заказов маркетплейса в г. Новомосковске, осуществляла деятельность по оказанию услуг по выдаче, приемке и возврату отправлений с вложениями товаров.

С января по март 2026, находясь в ПВЗ, подсудимая, как от своего имени, так и от имени фиктивных людей, осуществила заказ 3 ноутбуков, планшета, 9 мобильных телефонов в ООО «Ситилинк» на маркетплейсе. После поступления товаров она вскрывала упаковки и забирала себе содержимое. По истечении срока хранения женщина вносила недостоверные сведения во внутреннюю программу об отсутствии явки заказчика за прибывшим товаром и его возврате в ООО «Яндекс». Своими преступными действиями она похитила имущество на общую сумму 2 037 720 руб., что является особо крупным размером.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный в результате преступления, возмещен женщиной добровольно, однако дальнейшую ее судьбу будет решать суд.