В Туле восстановят фасад исторического здания на Демидовской улице Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле продолжается ремонт фасада объекта культурного наследия - городской усадьбы XIX века в стиле модерн на улице Демидовской.

Само здание возвели в конце XVIII века, а в начале XIX века к нему пристроили флигель. Архитектурно это образец тульской неоклассики: двухэтажный сруб на каменном подклете, который покрыли толстым слоем штукатурки и украсили лепниной. При этом основа здания деревянная.

В исторических источниках встречаются разные версии: по одним данным, дом принадлежал тульскому фабриканту Салищеву, по другим — одному из местных купцов.

У здания богатая история: в начале 1920-х годов здесь размещался противотуберкулезный диспансер, во время Великой Отечественной войны здесь находился штаб 447-го артиллерийского полка. Позже в здании располагалось диспансерное отделение психиатрической больницы, которое в 2023 году переехало на ул. Первомайскую, 13, корпус №20. Тогда же усадьба получила статус выявленного объекта культурного наследия.

В 2019 году после проверки Роспотребнадзора здание признали аварийным, и диспансер временно закрыли. Несколько лет памятник стоял в строительных лесах, и лишь в этом году ремонт стартовал. На данный момент уже завершен демонтаж старой штукатурки и цоколя и оштукатурены дворовые фасады. Идет монтаж армированной сетки на лицевой части здания - следующий этап работ будет посвящен восстановлению исторического облика. Завершить ремонт планируется в этом году.